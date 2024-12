Ilfoglio.it - Salvare Milano dall'Italia

Ha ragione il sindaco Sala: l’espressione “salva” è orrenda. Per trovarla anche insensata, basta dare uno sguardo alla storia (se volete ripassare, Il Mulino ha pubblicato fresco fresco “Lo Stato di” di Michele Maria Rabà). Nel capoluogo lombardo il catasto era stato istituito ai tempi di Carlo V, nel 1543, e modernizzato già nel 1718; in, è stato istituito nel 1864, faticosamente uniformato nel 1886, aggiustato nel 1901, fascistizzato nel 1938, rifatto nel 1960, corretto nel 1969, rivisto nel 1972. Nel 1755, a, erano state create le deputazioni, tramite cui i proprietari di terreni e immobili gestivano il patrimonio comunitario, vegliavano sull’esazione dei tributi, nominavano il sindaco, i maestri e i parroci (in, il rapporto fra i proprietari e il destino dei loro soldi è tuttora piuttosto confuso).