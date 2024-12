Formiche.net - Resilienza e difesa civile. L’appello natalizio del re di Svezia

In un mondo instabile, “se ci prepariamo, l’ansia diminuisce e ci sentiamo più sicuri. È un principio che mi guida in molte situazioni della vita. Per esempio, quando faccio un’escursione in montagna e il tempo cambia improvvisamente. Allora è importante aver preparato bene lo zaino”. Con queste parole Carlo XVI Gustavo diha invitato i cittadini svedesi, nel suo messaggio di Natale, a leggere la nuova edizione dell’opuscolo “Om krisen eller kriget kommer” (In caso di crisi o guerra) con i consigli del governo per situazioni di emergenza nazionale.“Se non l’avete ancora letto, vi consiglio di farlo!”, il sovrano ha esortato i sudditi. Nel documento di 32 pagine, che si può scaricare su computer e dispositivi mobili ma anche ordinare per la consegna a casa, si legge: “Viviamo in tempi incerti.