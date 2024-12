Tvzap.it - Rai in lutto, addio allo storico volto: “Con lui scompare un uomo di grande cultura”

nel mondo della letteratura. Figura di spicco della storia e critica letteraria italiana e famoso saggista, lodella Rai è morto all’età di 94 anni. La famiglia ha confermato la notizia della sua scomparsa che è avvenuta ieri, giovedì 26 dicembre 2024. Tantissimi i messaggi di cordoglio tra i quali spicca quello della Rai, dove ha lavorato per tanti anni. (Continua dopo le foto)Leggi anche: Autobus sbanda e finisce in acqua, a bordo c’erano 58 persone: ci sono mortiLeggi anche: Tragedia a Natale, maxi incidente tra 7 auto: ci sono morti e feritiWalter Pedullà è morto,alsaggista ed ex presidente della RaiWalter Pedullà è morto nella sua casa a Roma, nella serata di ieri, giovedì 26 dicembre 2024. La notizia della scomparsa del docente universitario, saggista e giornalista è stata confermata dalla famiglia all’Adnkronos.