Ilgiorno.it - Passa il bilancio di previsione. Oltre un terzo delle spese ai servizi sociali e sanitari

Approvato ildicon le risorse che saranno investite per la città, "al fine di garantirealla cittadinanza, pianificando e gestendo gli investimenti per il territorio – specifica l’assessore alle Politiche finanziarie Fulvio Paladini (nella foto) –. Lo stanziamento complessivo deldi2025 è di27 milioni di euro: unè destinato alle politichee per la famiglia". Nel dettaglio, per "igenerali e di gestione, quindi risorse umane, acquisti di beni e, sono stati stanziati5.8 milioni di euro – prosegue l’assessore –.un milione e 200mila euro sono destinati all’ordine pubblico e alla sicurezza e comprendono le risorse umane,generali, segnaletica e manutenzione degli impianti". Per la voce “Istruzione, cultura e sport“, che prevedeper utenze, refezione,scolastici, progetti scuola, centri estivi, festa patronale, attività sportive e culturali, Cesano stanzia3 milioni di euro.