Ilgiorno.it - Nibionno, impatto violentissimo: chi ha travolto e ucciso Ambra De Dionigi non può non essersi accorto

(Lecco), 27 dicembre 2024 – Unviolento, di cui il conducente non può nonè stata infatti colpita in pieno ed è stata scagliata a diversi metri di distanza, in un piccolo avvallamento del prato tra il controviale della Statale 36 nel tratto die la recinzione di un'azienda. Sarebbero le prime risultanze dell'autopsia svolta quest'oggi sul corpo diDe, la giovane di 29 anni di Pasturo trovata morta lunedì mattina. Per il referto completo ci vorranno settimane, ma da quanto emerso, appunto, le lesioni risultate poi letali riportate dapermetterebbero di escludere che chi l'ha falciata non se ne sia reso conto. Confermata anche l'ipotesi dell'investimento con un mezzo di massa elevata, compatibile con quelli di un furgone, come quello di colore chiaro immortalato da alcune telecamere installate in zona.