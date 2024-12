Ilrestodelcarlino.it - Natale di solidarietà. Regali ai piccoli pazienti ricoverati in pediatria

Prima disi sono moltiplicate le iniziative solidali per portare un sorriso e momenti di gioia ai bambini che devono trascorre le festività in ospedale. E in questi giorni idegenti delladel Bufalini hanno ricevuto nuove visite speciali e tanti doni. Una delegazione della polizia locale di Cesenatico guidata dal comandante Alessio Rizzo ha fatto visita assieme a Babboin, per consegnare una donazione e numerosi giocattoli che sono poi stati distribuiti ai. Per il secondo anno consecutivo, i supereroi di The Marvel & Friends sono tornati ad animare le corsie del reparto distribuendo aiuna grande quantità di giochi. Anche il Cesena FC è sceso in campo per sostenere lae tutti i suoi giovani: oltre a una generosa donazione a favore del reparto, un delegazione della prima squadra del Cavalluccio - guidata dal consigliere d’amministrazione Massimo Agostini e dal Coordinatore delle Attività Cesena Academy Davide Succi, e composta dai giocatori Emanuele Adamo, Marco Curto, Saber Hraiech, Giuseppe Prestia e Sydney van Hooijdonk - ha fatto visita ai bambini e ragazzi, consegnando una serie di gadget bianconeri.