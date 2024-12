Lanazione.it - Mostre di qualità, boom di visitatori. Per Pistoia Musei il 2024 è da record

Più quasi novemila presenze in un anno, prova incontestabile di un fatto: la direzione tracciata è giusta. Il pubblico premia ildi, ente strumentale di fondazione Caript. Lo dicono i numeri sede per sede: Antico Palazzo dei Vescovi 8.731(4.238in più del 2023), Palazzo de’ Rossi 4.656 accessi (1.310 in più rispetto all’anno precedente) e Museo San Salvatore 2.379 ingressi (più che raddoppiati: nel 2023 furono 900). Un ultimo dato infine ed è quello riconducibile agli esiti della mostra dedicata alla Pop Art, grande traino di quest’anno, con 11.700 accessi. Un successo ancor maggiore rispetto ad Altan e alla Pimpa nel 2023 (+17%). A voler riassumere quest’anno che si chiude non può non emergere un sentimento di spontanea soddisfazione che si legge chiaramente nelle parole della direttrice artistica, Monica Preti.