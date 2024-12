Lanazione.it - Maxi furto di soldi e gioielli, la banda svaligia una villa e sparge gasolio sul pavimento

Cerreto Guidi (Firenze), 27 dicembre 2024 – Non per tutti possono definirsi giorni di festa, gioia e serenità. Sicuramente non per i proprietari di una delle ville che si trovano sulle colline di Cerreto Guidi, che a pochi giorni dal Natale sono rimasti vittime di un. Unadi malviventi, ben organizzata, è riuscita ad entrare nell’abitazione e a portare via. L’ingente bottino è ancora da quantificare. A quanto appreso il colpo si è consumato domenica scorsa intorno alle 21. I ladri hanno approfittato dell’assenza dei proprietari, una famiglia di noti imprenditori dell’empolese, per entrare in azione. Forzando una finestra sul retro si sono intrufolati all’interno e una volta dentro hanno iniziato a passare in rassegna stanza per stanza alla ricerca di denaro e preziosi.