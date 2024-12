Ilgiorno.it - La riscoperta dell’antico sentiero. Unite le Valli Brembilla e Taleggio

Recuperare gli antichi sentieri montani per preservare un patrimonio collettivo, custodendo la memoria di un passato che continua a parlare attraverso questi tracciati, e per valorizzare il patrimonio naturalistico della Bergamasca. Sono gli obiettivi dei volontari del Gruppo sentieri Amici della storia di Vale del Gruppo sentieri Valche hanno inaugurato, percorrendolo a piedi, un nuovo itinerario che collega le due. Un’opera che non è solo un tracciato fisico, ma il simbolo di una collaborazione virtuosa tra comunità vicine, impegnate a rendere fruibili percorsi che un tempo erano il cuore pulsante della vita montana. Il, lungo 15 chilometri, parte dae si snoda attraverso panorami mozzafiato e luoghi carichi di storia. Lungo il tragitto si incontrano antiche calchere, piazzole dei poiat e resti delle fatiche nei boschi, resi vivi da pannelli informativi che raccontano l’ingegno e la tenacia dei nostri antenati.