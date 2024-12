Inter-news.it - Inter con i piani di Oaktree: chi rischia e perché, chi arriva e come

La nuovadiseguirà una strategia ben precisa in più punti, partendo dal calciomercato estivo e probabilmente anche quello invernale. La rosa di Inzaghi non verrà stravolta ma “semplicemente” ottimizzata secondo le indicazioni della proprietà statunitenseMILANO – Il piano diCapital Management per la nuovaconsiste in tre punti. Alleggerire il monte ingaggi, svecchiare la rosa e aumentare la competitività. Ciò si traduce, fondamentalmente, nell’investire su giovani talenti in grado di apportare vantaggi alla squadra di Simone Inzaghi ma senza stravolgerla. Il calciomercato diventa più importante in entrata che in uscita. Meno arrivi a parametro zero e più acquisti in prospettiva. E allo stesso tempo, più player trading grazie a cessioni in grado di generare plusvalenza solo una volta raggiunto il picco più alto del valore.