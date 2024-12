Sport.quotidiano.net - Imbrò da ex contro la Fortitudo: "Emozioni? Io penso solo ai punti"

L’aria frizzante di Natale si accoppia bene alle grandi partite. Capitan, la Vuelle è pronta per il big-match con lache avrà l’onore della diretta su Rai2? "Sarà una partita bella da vedere e noi la giocheremo con tutte le intenzioni di fare un regalo post-natalizio al nostro pubblico. Sulla carta è una gara come le altre, che vale dueesattamente come tutte, e quando sei un atleta devi essere abituato a gestirle in questo modo per non farti travolgere dalle: quelle più forti derivano soprattutto dal contorno, sapendo che tantissimi spettatori verranno sugli spalti per assistere a questa sfida sentitissima dalla città in cui vogliamo dare il massimo". Come avete trascorso il 24 il 25 dicembre, che sono giorni in cui tutto il mondo si ferma tranne alcune categorie, fra cui voi sportivi? "Ci siamo allenati, ovvio.