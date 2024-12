Butac.it - Ian Brighthope e la disinformazione sui vaccini

Su svariate pagine italiane a inizio dicembre è stata condivisa una notizia che arrivava dall’Australia. Titolava il 3 dicembre Il Giornale d’Italia – come sempre con articoli firmati semplicemente “la Redazione”:Covid in Australia, profscoppia a piangere: “Somministrate 60 milioni di dosi contaminati da dna residuo a 20 mln di persone, causano morti e tumori al seno” – VIDEOLa fonte della notizia è appunto Ian, un medico in pensione australiano, già denunciato permedica negli anni Ottanta del secolo scorso, antista convinto, guru della medicina ortomolecolare, ovvero una pratica terapeutica alternativa che non ha mai ottenuto il consenso da parte della comunità scientifica internazionale pur essendo stata spinta e sostenuta da soggetti come Linus Pauling.