Grande Fratello, concorrente in crisi potrebbe uscire: cosa è successo

Passano i mesi nella casa dele tensione e stress fanno sentire il proprio peso. Per quanto si ripeta costantemente che i lavori veri e faticosi siano altri, il che è decisamente vero, è innegabile come la reclusione forzata abbia un impatto sulla psiche. Mancano gli affetti e si è costantemente in scena, su di un palco, con numerose telecamere puntate. Ogni frase è controllata e giudicata e la privacy è inesistente. Dei vari concorrenti del reality pare che Jessica Morlacchi sia quella maggiormente in. Non è da escludere, dunque, che possa abbandonare il reality.Jessica Morlacchi inIl GF quest’anno ha già dovuto salutare Enzo Paolo Turchi per problematiche fisiche, per poi accettare la richiesta d’di Yulia Bruschi. Quest’ultima si ritrova infatti nella necessità di difendersi legalmente dalle accuse del suo ex compagno.