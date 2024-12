Liberoquotidiano.it - "Ecco la sesta generazione": la Cina spaventa il mondo, ecco cosa state vedendo

Da giovedì, sul web circolano immagini sfocate che sembrano mostrare il prototipo di un avanzato aereo da combattimento cinese di. Le foto ritraggono un velivolo di grandi dimensioni, dal design sofisticato, impegnato in un volo di prova accompagnato da un caccia stealth J-20 di quinta. Mentre il ministero della Difesa cinese ha scelto di non commentare l'accaduto, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha dichiarato di essere "a conoscenza dei rapporti", senza però aggiungere dettagli oltre quanto già incluso nel rapporto annuale sulla forza militare cinese pubblicato questo mese. Il prototipo in questione sembra possedere caratteristiche avanzate tipiche degli aerei di, tra cui l'assenza di derive di coda. Questa scelta progettuale, che elimina le superfici verticali, è finalizzata a ridurre l'impronta radar del velivolo, ma richiede complessi sistemi computerizzati per gestire l'assetto di volo in modo attivo.