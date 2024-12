Ilfattoquotidiano.it - È morto a 16 anni Hudson Meek, l’attore del film “Baby Driver”: “È caduto da un’auto in corsa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

, a soli 16, noto per la sua comparsa nel– Il genio della fuga diretto dal regista Edgar Wright, si è spento domenica 22 dicembre, dopo essereda un veicolo in movimento a Vestavia Hills, in Alabama.L’incidente sarebbe avvenuto qualche giorno prima, giovedì 19 dicembre, secondo Variety. Le condizioni di, che ha riportato “ferite da corpo contundente dopo esseresulla strada da un veicolo in movimento“, sono sembrate sin da subito preoccupanti e il giovane sarebbe stato trasportato in ospedale in codice rosso. Nonostante l’intervento dei medici, però,non ce l’ha fatta e nella notte tra sabato 21 e domenica 22 dicembre è stato dichiarato.Ad annunciare la prematura scomparsa del 16enne è stata la famiglia, tramite un post condiviso su Facebook: “Siamo devastati nel condividere cheè andato a casa per stare con Gesù – si legge nella nota pubblicata da Lani Wells-.