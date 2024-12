Ilgiorno.it - Cino Del Duca, genio avventuroso: fondò Il Giorno e inventò la stampa rosa

Da fattorino a miliardario, re della presse du coeur. Una storia da poema epico. Più modernamente, perfetta per una grande, vagheggiata, opera cinematografica. Preludio, intanto, il documentario “Del. Una passione, due nazioni”, oggi alle 16.15 su Rai 3. Soggetto di Paola Severini Melograni. PerDel(1899-1967) ha lei stessa una vera passione, perché? “Trovo affinità tra la vita avventudella mia nonna marchigiana – Giuseppina Rusca: a 14 anni andò a piedi a Roma – e quella di: ragazzo del ’99, nato in un piccolo paese delle colline marchigiane, Montedinove, Ascoli Piceno”. Definito ildel nostro miglior Novecento, Pacifico (nome del nonno, poi per semprepure Il. “Promosso con un altro marchigiano, Enrico Mattei, nel 1956”.