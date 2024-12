Thesocialpost.it - Caduta per lo sciatore Cyprien Sarrazin: lo schianto al suolo, in ospedale con l’elicottero

Il francesesi trova attualmente in terapia intensiva, dopo aver subito un infortunio durante le prove di discesa libera a Bormio. Dopo unaviolenta alla fine del muro di San Pietro della «Stelvio», è stato soccorso e trasportato in elicottero in, dove è stato inizialmente trovato privo di coscienza. Fortunatamente, la Federazione francese ha comunicato che si è ripreso, ma ha riportato un ematoma subdurale e rimarrà in osservazione in terapia intensiva neurologica.Leggi anche: Aviaria, cresce l’allarme. Bassetti: “Il 2025 sarà il suo anno”Dopo un’interruzione di circa mezz’ora, le prove sono riprese e il canadese Alexander ha ottenuto il miglior tempo, precedendo lo svizzero Rogentin e l’austriaco Babinsky, mentre gli italiani Casse e Paris si sono piazzati rispettivamente al settimo e all’ottavo posto.