Puntomagazine.it - Bologna. Associazione terroristica: Operazione “Al Qaeda” e “Stato Islamico”, misura cautelare per 5 soggetti

Leggi su Puntomagazine.it

Antiterrorismo a: Arresti e Accuse contro un Gruppo JihadistaLa Procura della Repubblica di– Dipartimento Antiterrorismo ha coordinato un’indagine condotta dal Raggruppamento Operativo Speciale dei Carabinieri culminata con l’odierna esecuzione di unapersonale a carico di cinque giovani di origine straniera residenti nelle province di, Milano, Perugia ed Udine. Quattro degli indagati sono accusati di avere costituito un’d’ispirazione salafita – jihadista declinata in chiave takfirista, denominata “Da’wa Italia” per mezzo della quale ponevano in essere condotte strumentali alla promozione, al consolidamento ed al rafforzamento delle formazioni terroristiche denominate “Al” e “”.In particolare, attraverso la propaganda di contenuti jihadisti e al reclutamento di nuovi adepti alla causa, si sono dimostrati pronti a raggiungere i territori controllati dalle milizie jihadiste in Africa e Siria, circostanza che si sarebbe già concretizzata per uno dei sodali, il quale avrebbe abbandonato il territorio nazionale per recarsi nel corno d’Africa prima dell’emissione del provvedimentoeseguito in data odierna.