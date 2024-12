Oasport.it - Biathlon, dopo l’operazione al cuore Ingrid Tandrevold rientra già a Oberhof? È fra le convocate!

Landmarkpotrebbe tornare in azione già fra due settimane scarse. La ventottenne norvegese, sottopostasi a un intervento di ablazione cardiaca per risolvere il problema dell’aritmia che l’aveva colpita nella tappa inaugurale di Coppa del Mondo, è stata inserita nel novero delledella Norvegia per il primo appuntamento dell’anno solare 2025.La scandinava sarà portata a, dove avrà luogo il quarto appuntamento dell’inverno, ma si deciderà solo nell’imminenza delle gare se schierarla o meno. Non è neppure detto venga presentata in tutti gli appuntamenti, poiché il programma prevede una sprint (giovedì 9) e le staffette miste (domenica 12). Nel mezzo l’inseguimento, che però dipenderà dalla competizione del giovedì.Se davverodovesse essere della partita in Turingia, sarebbe un recupero a tempo di record.