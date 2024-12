Ilfattoquotidiano.it - “Attenzione agli spray anti-polvere che si usano per pulire casa, danneggiano la salute respiratoria”. L’allarme del Ministero della Salute e il nuovo studio

Gliper superfici sono per molti diventati alleati quotidiani per chi cerca di mantenere lao l’ufficio puliti e ordinati. La promessa di una passata veloce, capace di catturare e rimuovere ogni traccia di, sembra irresistibile. Questi composti servono a creare una barrierastatica che impedisce alladi depositarsi nuovamente sulla superficie, lasciandola anche lucida e profumata. Devono però la gran parteloro efficacia a ingredienti chimici come solventi, siliconi, tensioattivi, idrocarburi,batterici, profumi sintetici e altri elementi che rientrano nei cosiddetti composti organici volatili (VOC). Si tratta di composti che contribuiscono all’inquinamento indoor, con conseguenze per la. Unodiffuso su Environmental Health ha valutato l’impatto dell’esposizione ai VOC presenti nell’aria all’interno delle abitazioni sull’infiammazione delle vie aeree, suggerendo che livelli elevati di queste sostanze potrebbero influenzare negativamente la