Alpinisti dispersi ritrovati senza vita i corpi di Luca Perazzini e Cristian Gualdi

Nulla da fare purtroppo per, i dueromagnolisul Gran Sasso a 2.700 metri dopo essere stati sorpresi da un’improvvisa tempesta di neve e dal forte vento, che ha reso complicato anche l’intervento dei soccorritori rimasti bloccati in un rifugio.Morti gliI duenon erano più riusciti a comunicare da domenica 22 dicembre e le speranze di trovarli vivi erano davvero ridotte al lumicino, considerando le condizioni meteo proibitive e le tanti notti passate all’addiaccio. I soccorritori ci hanno sperato fino all’ultimo, ma purtroppo quando le squadre del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza hanno ritrovato i due, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. I soccorritori, dopo che il maltempo ha dato un po’ di tregua, hanno utilizzato un dispositivo Sonar Recco che serve per individuare persone scomparse e sepolte nella neve.