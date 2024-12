Tpi.it - Allarme aviaria, il virus è mutato: “Presto si trasmetterà da uomo a uomo, il 2025 sarà il suo anno”

, il: “Ilil suo”Èper ilche ha subito una ulteriore mutazione: è quanto emerso dalle analisi effettuate su un paziente statunitense.Lo scorso 13 dicembre, infatti, undi 65 anni era stato ricoverato in condizioni critiche a causa di un’infezione dadell’influenzaA/H5N1.I test hconfermato che il ceppo delè diverso da quello che da circa uncircola nei bovini, negli Stati Uniti d’America.“I cambiamenti sono stati probabilmente generati dalla replicazione di questonel paziente con malattia avanzata” hfatto sapere i Centers for Disease Control and Prevention americani.E ancora: “Questi cambiamenti sarebbero più preoccupanti se trovati negli ospiti animali o nelle prime fasi dell’infezione quando questi cambiamenti potrebbero facilitare la diffusione a contatti stretti”.