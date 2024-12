Amica.it - Alain Delon, Shannon Doherty, Liam Payne: i grandi addii del 2024

Leggi su Amica.it

Ilè stato un anno di lutti importanti. L’ultima star ad averci lasciato, quasi alla fine dell’anno, è Marisa Paredes: la musa di Pedro Almodovar si è spenta a Madrid il 17 dicembre, aveva 78 anni. Un anno costellato di perdite significative: da Quincy Jones, scomparso a 91 anni, passando per Teri Garr, l’attrice nominata all’Oscar nota per Tootsie, nonché indimenticabile Inga di Young Frankenstein, morta il 29 ottobre all’età di 79 anni.E poi la morte che ha scioccato il mondo: quella di, a soli 31 anni. E poi Maggie Smith,, Shannen. Ilsi è portato via anche Françoise Hardy, Roberto Cavalli, Iris Apfel. Guarda di più nel video di Amica.it GUARDA LE FOTOAddio: l’ultimo saluto social delle star all’ex One Direction Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA: idelAmica.