Tg24.sky.it - Vicenza, ultraleggero precipita vicino ad autostrada: grave il pilota

Leggi su Tg24.sky.it

Un velivoloa motore si è schiantato questa mattina pochi minuti dopo essere decollato da Piovene Rocchette, ne Vicentino.ilche per cause da accertare, subito dopo il decollo ha capito che c'era qualcosa che non andava al motore e ha tentato un atterraggio di emergenza. Il velivolo si è schiantato nel prato, a fianco di un fossato,al casello di uscita dell'A31 Valdastico, dove al momento c'era una lunga coda di auto e mezzi dirette verso l'Altopiano di Asiago.A dare l'allarme gli automobilisti in coda sulla A31A dare l'allarme sono stati per l'appunto gli automobilisti che hanno visto il velivolo schiantarsi al suolo. Immediato l'arrivo sul posto delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco di Schio, che hanno estratto ildalle lamiere contorte, poi affidato alle cure dei sanitari del Suem 118 giunti dall'ospedale di Santorso anche con l'automedica.