Oasport.it - United Cup 2025, le favorite: USA e Polonia le più complete, Italia mina vagante

L’inizio della stagione tennisticaè sempre più vicino e i preparativi tra Sydney e Perth sono già iniziati: dal 27 dicembre scatterà laCup, la competizione che comprende un totale di 18 nazioni che si compongono di tre uomini e tre donne. Al via ci sarà anche l’che può svolgere un ruolo in questa manifestazione.Leprincipali sono Stati Uniti eche sembrano le piùtra settore maschile e settore femminile. Gli Stati Uniti al maschile possono contare sul numero 4 del mondo Taylor Fritz che ha concluso alla grande il 2024 e vorrà ricominciare alla grande dall’Australia in condizioni che si addicono molto al suo gioco. Al femminile c’è Coco Gauff, numero 3 del mondo: anche lei ha disputato un finale di anno molto convincente culto con il successo alle WTA Finals.