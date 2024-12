Tragedia il giorno di Natale | un uomo trovato senza vita dentro la sua tenda L’allarme dei passanti Era un senza fissa dimora E’ successo in via Lepidio a Ostia

Leggi su Dayitalianews.com

Unsegnato dal doloreUna tragica scoperta ha scossonella tarda mattinata del 25 dicembre: un, privo di, è statomorto all’interno di unain via Lucio, dove aveva allestito il suo giaciglio.è stato lanciato intorno alle 11:30 da un cittadino di passaggio.I soccorsi e la constatazione del decessoSul posto sono intervenuti il personale medico del 118 e gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale. Nonostante l’immediato arrivo dei soccorritori, per l’non c’è stato nulla da fare: il medico legale ha constatato il decesso direttamente sul luogo. La salma è stata poi affidata alla polizia mortuaria.Ancora ignota l’identità della vittimaIltetto, privo di documenti, non è stato ancora identificato.