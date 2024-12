.com - TI HO VISTA IERI” il nuovo brano della cantautrice PATRIZIA LAQUIDARA

É in radio e in digitale “TI HO” (Ponderosa Music Records, distribuito da Believe), il.Scritto interamente dalla, ilè l’evoluzione in suono del suo esordio da autrice: “Ti ho”, infatti, non è solo il titolonuova canzone ma anche del suo primo romanzo, edito da Neri Pozza. Vissuti che diventano parole, racconti che diventano musica.«Dire “ti vedo”, in fondo, non è un’altra forma per dire “ti amo”? – racconta– Questoè una dichiarazione d’amore alle figure femminili che popolano il mio albero genealogico. Figure semplici ma epiche, figure eroiche del quotidiano. Entrano in scena queste donne, le vediamo apparire, ognuna col proprio nome, ognuna invitata a prendere posto: dall’antenata più lontana che mescolava erbe e radici, a Mimma che lavava i pavimenti scalza, alla bambina che giocava nel cortile correndo e inciampando».