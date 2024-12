Iltempo.it - Operazione militare contro i fedelissimi di Assad. Torna il terrore in Siria

Le forze di sicurezzane hanno lanciato unale forze pronella zona di Tartus, roccaforte della comunità alawita (di cui fa parte lo stesso ex dittatore). Secondo l'agenzia Sana l'ha consentito di «neutralizzare un certo numero» di elementi delle milizie ancora fedeli al presidente deposto e fuggito in Russia. L'Osservatoriono per i diritti umani precisa che ci sono stati numerosi arresti in seguito agli scontri scoppiati ieri a Khirbet al-Mazah in cui sono rimasti uccisi 14 agenti delle forze di sicurezza del nuovo governo e tre miliziani, dopo il tentativo di arresto di un ufficiale di, responsabile della terribile prigione di Saydnaya. Esponenti alawiti hanno protestato ieri anche ad Homs dopo la diffusione di un video con le immagini di un attacco a un santuario della comunità, nel quartiere di Maysaloon ad Aleppo che tuttavia, secondo le autorità di transizione nominate da Hayat Tahir al Sham, non è recente ma risale all'inizio del mese.