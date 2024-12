Secoloditalia.it - Il Papa apre la Porta Santa nel carcere di Rebibbia: per credere nella speranza e “spalancare” i cuori (video)

Nel Giubileo appena inaugurato, eFesta di Santo Stefano, Primo Martire, il– accolto dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, dal capo del Dap dimissionario Giovanni Russo, dal prefetto Tolentino e insieme all’artista che ha realizzato un’opera per i detenuti dedicata all’evento – ha scelto di coinvolgere tutta la popolazione carceraria nel mondo della: e di prima mattina ha aperto la seconda, per la prima volta in un: a. Dove ha sottolineato a più riprese: quello di oggi «è un segnale che invita ad aprire ladel nostro cuore».Giubileo, illaneldiUn gesto dal forte valore simbolico, quello del Pontefice, che ha voluto comunicare un segno tangibile di fiducia e prospettive a tutti i detenuti.