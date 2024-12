Ilfattoquotidiano.it - Hispano Suiza, 120 anni di eleganza e innovazione. Il regalo? L’hypercar Carmen Sagrera – FOTO

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Con il concludersi del 2024, cala il sipario sul 120°versario di, la casa automobilistica che ha saputo intrecciarein una trama di passione e audacia. In quest’anno di celebrazioni, il brand ha svelato la, non solo un’automobile ma un simbolo, un messaggero di un’eredità che attraversa due secoli di storia. Lontana dall’essere un semplice veicolo, questa opera su quattro ruote è un manifesto che dialogando con il tempo, esalta la strada trasformandola in un palcoscenico, e il viaggio in un’esperienza di pura poesia.Ogni linea dellaha qualche cosa da raccontare. Il grande spoiler posteriore, evocazione delle ali della cicogna, simbolo indissolubile del marchio, si libra come un omaggio al coraggio e alla libertà.