Guasto sulla linea ferroviaria ritardi di oltre due ore Tutto bloccato

Una un treno Italo sta causando forti rallentamentiVenezia-Bologna, creando disagi per chi aveva programmato il rientro dalle vacanze natalizie o un viaggio in vista del Capodanno. Il problema è iniziato intorno alle 14.30 di oggi e ha coinvolto la tratta tra Poggio Renatico nel Ferrarese e San Pietro in Casale nel Bolognese. A causa di un, la circolazionesi è ridotta a un binario unico, con ripercussioni significative sul traffico, che si sono propagate su regionali, intercity e treni ad alta velocità.Rallentamenti e cancellazioniI, che superano le due ore in alcuni casi, stanno interessando diversi treni, mentre alcuni regionali sono stati limitati o cancellati. I viaggiatori sono quindi invitati a verificare eventuali modifiche ai propri itinerari.