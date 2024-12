Ildifforme.it - Gran Sasso, impossibili le ricerche via terra per i due alpinisti dispersi: elevato rischio valanghe

Sembra ci possa essere un miglioramento delle condizioni meteo che, nel pomeriggio, dovrebbero permettere di sorvolare in elicottero l'area in cui dovrebbero trovarsi Luca Perazzini e Cristian Gualdi; i soccorritori sono riusciti a raggiungere nuovamente la base della partenza della funivia per Campo ImperatoreL'articololeviaper i dueproviene da Il Difforme.