Unlimitednews.it - Berrettini carico per Brisbane “Mi piace spingermi al limite”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “L’anno scorso mi era mancato giocare in Australia. Sono molto”. Un sorridente e fiducioso Matteoha raccontato tutto il suo ottimismo in vista delInternational, la prima tappa del suo 2025. “Sono contento di essere qui e di stare bene. Due anni fa aabbiamo fatto un gran percorso in United Cup, quest’anno spero di andare avanti nel torneo”, ha detto in un’intervista per i media ufficiali del torneo riportata da Supertennis. Della United Cup,ricorda la bella atmosfera all’interno della squadra, la stessa che ha caratterizzato i giorni a Malaga in cui le nazionali di Coppa Davis e Billie Jean King Cup hanno condiviso gli stessi spazi e festeggiato una doppietta di trionfi senza precedenti nella storia del tennis italiano.