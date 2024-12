Justcalcio.com - TS – prima l’allenamento poi la decisione sul contratto

2024-12-25 19:07:00 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da TS:Arrivato a Como per discutere la possibilità di essere ingaggiato dalla società lariana, il campione inglese Dele Alli, fermo da quasi un anno dopo l’esperienza al Besiktas, dov’era in prestito, e poi la rescissione delcon l’Everton, domani si allenerà agli ordini di Cesc Fabregas. Comincerà così il suo periodo di prova al termine del quale le parti, di comune accordo e valutate le condizioni del giocatore, decideranno se firmare unoppure no.La strategia del Como per il mercato di gennaioIntanto il Como, che sembra intenzionato a rinforzarsi con almeno quattro o cinque elementi a gennaio, ha deciso di prendere un portiere, e il nome già individuato sarebbe quello del 29enne francese Jean Butez, che gioca in Belgio nell’Anversa, con unin scadenza a giugno 2026.