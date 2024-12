Donnapop.it - Qual è il vero nome di Asia Argento? Finalmente la verità: l’attrice fa chiarezza

Molti non sanno cheall’anagrafe abbia in realtà un altro: la figlia del noto regista horror ha scelto per sé und’arte? La realtà è diversa.è ildi?Ospite di Gurulandia,ha fatto luce sulla storia del suo; a quanto pare, suo padre Dario ha dovuto inventarsicosa per poterla chiamare con ilche oggi noi tutti conosciamo, anche se sui documenti risulta esserci un altro appellativo.Ma cosa è successo? Stando alle parole del, all’epoca della sua nascita esisteva una legge indetta da Benito Mussolini che sanciva l’impossibilità di mettere comedi persona quello di un continente straniero. Per questo motivo, infatti, ildiè Aria.Ecco le parole delin merito: “Non è il mio; sui documenti io mi chiamo Aria.