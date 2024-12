Ilfattoquotidiano.it - Morto dopo essere arrivato in ospedale con una ferita alla testa: indaga la Squadra mobile

A Perugia s’sulla morte di un uomo di origine cinese. Èla notte scorsa all’Santa Maria della Misericordia con alcune escoriazioni, ecchimosi e unalacero contusa. L’uomo era stato trasportato instato trovato riverso a terra e privo di conoscenza in via via Agostino di Duccio.Il personale della, della Polizia scientifica e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, con il diretto coordinamento delle indagini da parte del pubblico ministero, sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso, al fine di non escludere l’ipotesi che possa trattarsi di un omicidio.L'articoloincon unalaproviene da Il Fatto Quotidiano.