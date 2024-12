Ilgiorno.it - Monsignor Mario Delpini al pranzo di Natale tra 200 bisognosi: “Non stanchiamoci di migliorare il mondo”

Milano, 25 dicembre 2024 – Prima la Santa Messa in Duomo, poi ildiorganizzato dall'Opera Cardinal Ferrari. Per l’Arcivescovo di Milano,, un 25 dicembre di preghiera e carità trascorso come, da tradizione, in mezzo ai fedeli e agli ultimi. Oltre 200 quelli che hanno partecipato alnella storica mensa dell’Opera Cardinal Ferrari in via Boeri 3 a Milano: persone bisognose, in difficoltà economica e sociale.ha fatto ingresso verso le 13 nella struttura che accoglie ogni giorno non solo senza tetto ma anche i “nuovi” poveri, uomini e donne che non riescono a procurare cibo per sè e i propri figli. Ad accogliere l’Arcivescovo i tanti volontari al lavoro anche oggi in grembiule tra le tavole imbandite. "Mentre ci prepariamo a entrare nell’Anno Santo del Giubileo, il Papa ci invita a essere pellegrini di speranza, ad avere fiducia nelle promesse che il Signore ha seminato nei nostri cuori.