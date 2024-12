Lanazione.it - Monossido di carbonio, ancora un’intossicazione: grave una donna

Leggi su Lanazione.it

Capannori (Lucca), 25 dicembre 2024 –unaintossicazione dadiin Toscana: l’ultimo episodio è avvenuto in Segromigno in Piano la sera della vigilia di Natale.e fughe di gas, l’esperto di Cna Firenze: “Quali sono gli impianti a rischio e come prevenire incidenti” Il 118 è intervenuto in un’abitazione per soccorrere unaintossicata dalle esalazioni di: è stata portata d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Luca di Lucca in codice rosso. Famiglia cingalese intossicata dadia San Felice. Ricoverati in ospedale a Mirandola, due trasferiti a Fidenza. Solo stamani un altro caso si era verificato a Piombino, coinvolte quattro persone di cui uno. Pochi giorni fa una famiglia che vive in una villetta di via Nizza a Forte dei Marmi si è salvata dopo aver notato i primi segnali di intossicazione, con una corsa al pronto soccorso.