Ilgiorno.it - Lecco, 120 anni di campane: nuova musica per festeggiare il Matitone

, 25 dicembre 2024 - Era la notte di Natale del 1904. Per la prima volta i lecchesi potevano ascoltare la suonata delleprovenienti dal nuovo e altissimo campanile di San Nicolò. A distanza di 120, quellecontinuano a scandire ore ed eventi, festosi o tristi, di credenti e non. Rappresentò l'inaugurazione del simbolo di: il, dall'inconfondibile forma di matita gigante della torre campanaria. Per celebrare la ricorrenza, la notte di Natale sono state aggiunte delle speciali suonate ai tradizionali e ordinari rintocchi. “Un modo per ricordare e coinvolgere i lecchesi in questa simbolica ricorrenza”, spiegano i volontari del Campanile di, che, dopo una breve pausa nel periodo natalizio, a gennaio, riprenderanno a guidare i visitatori fino in cima al