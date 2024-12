Oasport.it - Il programma di Sinner verso gli Australian Open: Natale in famiglia, la data della partenza, esibizione prima del torneo

Jannikè tornato a Sesto Pusteria per trascorrere qualche giorno con i propri cari, dopo aver affrontato due settimane di allenamenti piuttosto intense a Dubai. “Dopo due solide settimane di post-season, mi sento benissimo! Auguro a tutti voi un Buon“, il messaggio sul profilo Instagram del tennista nostrano.POST INSTAGRAM SUGLI ALLENAMENTI DI JANNIKVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jannik(@janniksin)E così, oggi lo si è visto in Alta Badia prestarsi alle foto e ai selfie con gli appassionati, volendo tornare sulle nevi che tanto ama e magari concedersi la solita “sciatina” con gli amici. Tanto l’entusiasmo per il n.1 del mondo, la cui popolarità è crescente nel nostro Paese, come anche in ambito internazionale, citando la conquistata dell’ATP Awards come giocatore più amato dai fan.