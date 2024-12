Notizie.com - Il pizzo di Natale si paga in fattura, è la mafia 2.0: l’inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia

Ildie Capodanno, storicamente destinato dalle organizzazioni criminali al sostentamento dei propri affiliati finiti in carcere, ha subìto delle mutazioni.Cambiamenti talvolta invisibili alle forze dell’ordine, mascherate da semplici beni o servizi venduti o richiesti. In realtà “imposti” ora da un clan di camorra, ora da una cosca di ‘ndrangheta.Ildisiin, è la2.0:Anti(CARABINIERI FOTO) – Notizie.comIl dettaglio è emerso con forza dall’ultima relazione semestraleAnti(Dia). Il fenomeno interessa non solo i territori di origine delle mafie, ma anche quelli al nord. Qui alcuni sodalizi sarebbero riusciti ad imporre pretese estorsive agli imprenditori senza ricorrere a minacce esplicite.