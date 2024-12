Top-games.it - GUIDA LORDS of the FALLEN Palude Desolata

Bentornati lettori di Top Games in questadiof the, dove troverete la soluzione di quest’area. Vi porteremo fino al Boss di zona quindi preparatevi a tenere i nervi saldi perchè è facile perdere l’orientamento tra Axiom, Umbral, strade simili e nemici ad ogno angolo, me li vedo già i controller che volano per le camerette.Soluzioneof theSe ve lo foste dimenticati, siamo finiti qui dopo aver battuto il Carnefice e la Maestra dei segugi in sequenza. bel premio. Vi ritroverete dalla Vestigia di Valada, da li potete percorrere la strada che vi porterà nel cuore della. Prestate attenzione a come vi muovete e cercate di non perdere l’orientamento.Uscite dalla porta in fondo alla strada della vestigia di Valada e avrete subito un paio di nemici ad accogliervi, seguite il sentiero di assi di legno, state attenti a non cadere di sotto, ma, nel caso foste più arzilli potete scendere e esplorare l’area sottostante per recuperare degli oggetti sparsi qua e la.