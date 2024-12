Biccy.it - Fedez a sorpresa commenta Tony Effe e il capodanno saltato

La scorsa estatese ne sono detti di tutti i colori nel dissing dell’anno (qui il riepilogo), con il rapper romano che è arrivato anche a tirare in ballo l’ex moglie e i figli del rivale, Leone e Vittoria. La faida a colpi di rime è stata così dura che anche Carlo Conti è intervenuto per tranquillizzare il pubblico del Festival di Sanremo: “Sono due ragazzi intelligenti, non ci sarà un duo e nemmeno un dissing, quindi state tranquilli che tutto andrà benone“.interviene sul caso diescluso dalorganizzato dal comune di Roma.Che tra il cantante di Cigno Nero e il collega di Taxi Sulla Luna non corra buon sangue è cosa nota, ma nonostante tutto è arrivato un commento che pare quasi un ramoscello d’ulivo da parte di Federico. Durante l’ultima puntata del suo podcast su You Tube,si è schierato dalla parte del collega sul caso delal Circo Massimo: “Ci sono cose che proprio non capisco.