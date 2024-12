Lettera43.it - Daniela Santanchè ha ceduto il controllo di Visibilia a Wip Finance

, insieme alla società Immobiliare Dani, hail 75 per cento del capitale sociale di Athena Pubblicità alla Wip, società svizzera specializzata in wealth management. Athena Pubblicità è l’azionista didiEditore, società quotata in Borsa e proprietaria di pubblicazioni come Novella 2000. La cessione prevede il completamento dell’operazione entro il 31 marzo 2025.Indagini su: accuse di truffa e falso in bilancioLa ministra del Turismo è coinvolta in diverse indagini legate alla gestione del gruppo. La procura di Milano ha accusatoe altri soggetti, tra cui il compagno Dimitri Kunz D’Asburgo, di truffa aggravata per presunto utilizzo improprio della cassa integrazione durante il periodo Covid. Si ipotizza che tra il 2020 e il 2022 siano stati richiesti oltre 126 mila euro per 13 dipendenti che avrebbero continuato a lavorare nonostante risultassero in cassa integrazione.