Atalanta, che regali trovi sotto l’albero? Le possibili mosse per un 2025 da protagonista

Sarà un Natale meraviglioso per l’, da trascorrere in completa e beata solitudine in vetta alla classifica della Serie A. Un sogno ad occhi aperti che culmina proprio nel periodo tradizionalmente più magico dell’anno. Grazie alla vittoria in rimonta contro l’Empoli, la Dea ha centrato l’undicesima vittoria consecutiva in campionato, toccando quota 40 punti. In altre parole, nessuno come la squadra di Gian Piero Gasperini. Con l’unica eccezione rappresentata dall’Inter che deve recuperare una partita che gli potrebbe permettere di agganciare proprio i bergamaschi al primo posto. Ma anche per questa eventualità ci sarà tempo e modo per ragionarci. Ciò che conta è il presente e in casa nerazzurra non potrebbe essere più entusiasmante di questo. Perché ad un’che vola in campionato ne corrisponde un’altra che sta impressionando anche al di fuori dei confini nazionali.