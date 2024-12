Biccy.it - Alfonso e Zeudi si baciano: passione inaspettata al Grande Fratello

Un mese faDi Palma ha fatto il suo ingresso nella casa deled è stata annunciata come “nuova gieffina legata in qualche modo adD’Apice“. Signorini ha detto che tra la Miss Italia e il volto di Temptation Island c’era stata una storia dopo che lui aveva rotto con Federica Petagna, ma in realtà il gieffino poche ore dopo ha minimizzato: “No, non siamo mai stati insieme, nemmeno una frequentazione. Diciamo che c’è stato un bacio, una cosa così, ma nulla di serio e nemmeno una conoscenza“. Da quel momento nella casa del GF i due non si sono considerati troppo, lui si è avvicinato a MariaVittoria Minghetti e lei di recente ad Helena Prestes.D’Apice eDi Palma, scatta il limone a sorpresa.Ventiquattro ore dopo aver confermato di essere interessata ad Helena, poco fasi è appartata cone in camera da letto ed è scattato il bacio.