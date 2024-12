Lanazione.it - Vaiana scintillante . Sagome della Natività

Anche quest’anno si accende il Natale in. Una tradizione che va avanti da oltre 30 anni, grazie alla passione di una comunità che ogni anno aspetta questo giorno per potersi riunione e scambiarsi gli auguri di un buon Natale. Una giornata che regala gioia a tutti, bambini che non vedono l’ora di consegnare la famosa “letterina” a Babbo Natale, e adulti che possono passare una giornata tutti insieme bevendo una cioccolata calda o un ponce. Oltre al presepe tradizionale, quest’anno è stato fatto un presepe con le, sparso in tutta la piazza Meccheri andando a arricchire tutta la zona. "I ringraziamenti vanno ovviamente a tutte le persone che ogni anno rendono possibile tutto questo – sottolineano il presidente del consiglio comunale Michele Pellegrini, assieme all’assessore Elisa Galleni – capaci ogni anno di creare un presepe che a dir poco è magnifico e che rientra in quelle tradizioni da salvaguardare con tutto l’impegno possibile.