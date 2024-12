Ilfattoquotidiano.it - Un Natale di combattimento in Siria: così si ridefiniranno i rapporti di genere

Questosarà undiin. Il Consiglio militare di Manbij, parte delle Forzene democratiche (Sdf) di orientamento secolare e pluralista, ha lanciato nelle scorse ore una controffensiva a ovest dell’Eufrate contro i gruppi islamisti dell’Esercito “nazionale”no diretto dalla Turchia. La città di Manbij, situata tra Kobane e Aleppo, è abitata da 300.000ne eni di lingua araba (in maggioranza) ma anche curdi, ceceni, turcomanni e circassi, e ben rappresenta il crogiolo di lingue e identità che compongono la nazione.La battaglia in corso non è però primariamente legata al rispetto delle differenze linguistiche, pure importanti, ma alla definizione, nella nuova, deidi. Le violenze delle milizie a Manbij hanno compreso l’assassinio di tre militanti dell’Associazione femminile araba Zenobia, Kamar El-Soud, Aysha Abdulkadir e Iman.