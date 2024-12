Stati Uniti prima lo stop a tutti i voli di American Airlines poi la revoca in un’ora | cos’è successo

Leggi su Open.online

di caos per i clienti della compagnia aerea, che haannunciato loi suoia causa di un «problema tecnico» e, dopo soloto il blocco, riportando alla normalità le operazioni. La decisione iniziale aveva sollevato non poche preoccupazioni, specie in un periodo cruciale come quello natalizio. In una nota ufficiale diffusa subito dopo il blocco, la compagnia aveva dichiarato che il malfunzionamento riguardava l’intera flotta, senza tuttavia fornire dettagli sulla natura del problema. «La vostra sicurezza è la nostra massima priorità, una volta risolto il problema, vi faremo arrivare a destinazione in tutta sicurezza», si leggeva nel comunicato diffuso dall’azienda.Il mistero sul problema tecnicoaveva però assicurato che il proprio team tecnico era impegnato a risolvere il disguido, garantendo ai passeggeri che si stava lavorando intensamente per evitare complicazioni e ritardi.