Ilgiorno.it - Soffocato dal fumo dell’incendio. Anziano stroncato in camera da letto

Leggi su Ilgiorno.it

È morto a 96 annidalche ha trasformato la suadain unaa gas. Una fine terribile quella di Mauro Sprugnoli, 96 anni, nato a Monteriggioni in provincia di Siena ma da anni residente a Como. L’viveva in via Italia Libera, in un appartamento all’interno di una palazzina insieme alla famiglia della figlia. La tragedia si è consumata ieri mattina, a quanto sembra l’stava riposando all’interno della suae com’era abitudine ha lasciato accesa una candela accanto al. Ieri però qualcosa è andato storto e, forse a causa del vento, la fiammella della candela ha innescato un incendio, forse bruciando una tenda, con le fiamme che poi si sono propagate a tutta la stanza. A svegliare l’però non è stato il fuoco, ma ilche ha rapidamente saturato il locale impedendogli di respirare.